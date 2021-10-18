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Тренер Марии Корнеевой, подозреваемой в убийстве 15-летнего рязанца, называла ее тяжелым ребенком
Мария объяснила, что в детстве была энергичным ребенком. Родители решили отдать ее на лыжную секцию, «чтобы деть куда-то эту энергию».

Тренер 28-летней Марии Корнеевой (Пяткиной), подозреваемой в убийстве 15-летнего рязанца Романа Ф., называла девушку тяжелым ребенком. Об этом она заявила в ролике, опубликованном на YouTube-канале RamLIfeRu.

Сама биатлонистка отмечает в видео, что спорт — это интересно, зрелищно, отличная проверка на прочность и характер.

Мария объяснила, что в детстве была энергичным ребенком. Родители решили отдать ее на лыжную секцию, «чтобы деть куда-то эту энергию».

Тренер спортсменки Елена Скрябина заявила, что девочка пришла «тяжелым ребенком».

«Очень шустрым, боевым, била всех мальчишек. Но спорт победил. Начала сильно им увлекаться, выполнять мои требования. Не бить, не кусаться», — рассказала тренер о подопечной.

Спортсменка входила в сборную страны и представляла Россию на международных площадках.

Отметим, что Мария Корнеева — трехкратная чемпионка России по ачери — биатлону.

Ее подозревают в убийстве 15-летнего мальчика в Рязанском районе. Ее, а также подельника Владислава Цикунова арестовали до 10 декабря.

Ранее о девушке рассказала ее мать.