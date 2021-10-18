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Специалисты МегаФона заявили, что в Рязанской области вырос мобильный трафик
С начала года пользователи прокачали на своих гаджетах больше 28 тысяч Тбайт информации — это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020.

Укрепление тренда на удаленную работу и дистанционное обучение, а также безлимитные тарифы с несгораемыми опциями привели к росту мобильного трафика в Рязанской области. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив с помощью Big Data обезличенные данные об активности абонентов. С начала года пользователи прокачали на своих гаджетах больше 28 тысяч Тбайт информации — это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020.

По данным исследования, в среднем за месяц один житель региона — абонент МегаФона — получает и отправляет около 17 ГБ данных. Этого трафика хватит на прослушивание музыки в течение пяти месяцев без перерыва.

Но рязанцы распоряжаются трафиком иначе:

  • 5 ГБ пользователи тратят на общение в мессенджерах и социальных сетях;
  • 3,5 ГБ — на просмотр видео в YouTube и других видеохостингах;
  • 2 ГБ — на серфинг в сети.

Оставшийся трафик уходит на обмен «тяжелыми» файлами и использование онлайн-платформ для обучения и работы.

Чтобы сделать цифровые сервисы еще более доступными, сотрудники компании ежедневно проводят работы по увеличению емкости сети и расширению зоны покрытия 4G (LTE) в больших и малонаселенных пунктах Рязанского региона. Так, с начала 2021 года были построены новые базовые станции и модернизировано действующее оборудование еще в 10 районах области. Благодаря этому жители региона могут общаться в соцсетях и мессенджерах, передавать и загружать файлы любого объема и пользоваться стриминговыми сервисами на скорости до 150 Мбит/с.

Также инженеры компании продолжают переводить частотные диапазоны, выделенные для стандартов связи второго и третьего поколения, под сервисы LTE. Это дает возможность увеличить пропускную способность сети и достичь более высоких скоростей. Это подтверждают результаты независимого исследования, проведенного международной компанией Ookla с января по июнь 2021 года. По данным более чем 7 млн тысяч замеров, сегодня у МегаФона самая высокая скорость мобильного интернета в России.