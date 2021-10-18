«Пятерочка» отправила продуктовые наборы нуждающимся семьям в Рязани

Продукты получили больше 2300 семей с детьми. В один набор весом около четырех килограммов вошли растительное масло, крупы, овощные консервы, чай, сахар, печенье, орехи и сладости.

Торговая сеть «Пятерочка» направила три тысячи продовольственных наборов нуждающимся семьям. Общий вес продовольственной помощи составил около 12 тонн.

Продуктовые наборы «Пятерочка» собрала совместно с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды». Акция приурочена ко Всемирному дню продовольствия. Продукты получили больше 2300 семей с детьми. В один набор весом около четырех килограммов вошли растительное масло, крупы, овощные консервы, чай, сахар, печенье, орехи и сладости.

Доставили продукты волонеры Фонда «Русь».

Поддержку получили нуждающиеся в 31 населенном пункте России: Ростов-на-Дону, Кострома, Владимир, Новосибирск, Омск, Красноярск, Пенза, Нижний Новгород, Астрахань, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Рязань, Орел, Тула, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Калининград, Тверь, Великий Новгород, Ульяновск, Самара, Ижевск, Оренбург, Курган, Челябинск и Московская область (Павловский Посад, Реутов, Лосино-Петровский, село Ям городского округа Домодедово).

«Мы стараемся развивать как можно больше социальных инициатив, направленных на помощь незащищенным слоям населения, потому что забота о сообществе — одна из основных наших ценностей. В этот раз мы реализовали самую масштабную отправку продовольствия в размере 3000 продуктовых наборов. И благодаря сотрудничеству с Фондом „Русь“ нам удалось оказать адресную помощь малоимущим семьям с детьми в разных городах России», — прокомментировала Екатерина Демешко, руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятерочка».