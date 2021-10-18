Пьяный рязанец чуть не убил жену стулом

Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на два года, либо два года лишения свободы.

Пьяный рязанец чуть не убил жену стулом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию Тумы обратилась 33 -летняя женщина и рассказала, что пьяный муж ударил ее деревянным стулом и угрожает ее убить.

Рязанка рассказала, что ее 36-летний супруг в последнее время стал злоупотреблять спиртным. В очередной раз мужчина вернулся домой пьяным и супруга стала его ругать за неприличное поведение. В ответ на это мужчина взял деревянный стул и несколько раз ударил женщину, а затем пригрозил, что убьет. Рязанка сумела вызвать полицию.