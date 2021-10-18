Полиция проверит информацию о стрельбе в Кальном
«Ни очевидцы, ни возможные пострадавшие в полицию в этот период не обращались», — отметили в ведомстве.
Полиция проверит информацию о стрельбе в Кальном. Об этом в понедельник, 18 октября, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«Ни очевидцы, ни возможные пострадавшие в полицию в этот период не обращались», — отметили в ведомстве.
Напомним, по словам очевидцев ночной конфликт в Кальном завершился стрельбой. На его месте остались капли крови.