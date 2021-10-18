Под Рязанью полицейские задержали мужчину за кражу трех баранов с пастбища

Злоумышленнику грозит до шесть лет тюрьмы.

Под Рязанью полицейские задержали мужчину за кражу трех баранов с пастбища. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 50-летний житель Рыбновского района и рассказал, что с поля у деревни Ногино украли трех его баранов. Об этом ему сообщил знакомый, который стал очевидцем кражи. Мужчина сообщил, что животных увезли в багажнике «Волги».

Похитителя задержали через полчаса. Им оказался 63-летний житель Баграмова. В багажнике его машины нашли баранов. Мужчину задержали, животных вернули владельцу.