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Николай Любимов наградил победителей российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021»
В общей сложности регион получил 38 медалей, в том числе 25 золотых. Из них 17 получила пищевая продукция рязанских производителей. Рязанские коневоды привезли половину медалей выставки по виду животных «Лошади».

В понедельник, 18 октября, губернатор вручил медали и региональные награды предприятиям, которые стали лучшими по итогам российской агропромышленной выставки «Золотая осень». В 2021 году мероприятие прошло на территории выставочного центра «Патриот». Организовало выставку Министерство сельского хозяйства России.

Рязанская область представила свои достижения в главном зале на площади 50 квадратных метров. Победителями отраслевых конкурсов стали 12 предприятий пищевой промышленности, четыре животноводческих предприятия и управление Гостехнадзора региона. В общей сложности регион получил 38 медалей, в том числе 25 золотых. Из них 17 получила пищевая продукция рязанских производителей. Рязанские коневоды привезли половину медалей выставки по виду животных «Лошади».

Николай Любимов отметил высокие достижения аграриев области. Он подчеркнул, что за положительной динамикой стоит кропотливая и системная работа по развитию отрасли.

«Строятся новые современные животноводческие комплексы, внедряются передовые технологии в земледелии. Идет увеличение поголовья и продуктивности животных. Особое внимание уделяется введению в сельскохозяйственный оборот ранее не обрабатываемых земель. За последние пять лет в оборот включено свыше 140 тысяч гектаров», — сказал губернатор.

Любимов уточнил, что правительство Рязанской области будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку сфере АПК.