МЧС предупредило рязанцев о новом виде мошенничества

В Рязани неизвестные люди, представляясь сотрудниками МЧС, проводят с жителями многоквартирных домов инструктажи о мерах пожарной безопасности, предлагают купить огнетушители и оказать платные услуги.

МЧС предупредило рязанцев о новом виде мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

В Рязани неизвестные люди, представляясь сотрудниками МЧС, проводят с жителями многоквартирных домов инструктажи о мерах пожарной безопасности, предлагают купить огнетушители и оказать платные услуги.

В министерстве рассказали, что сотрудники ведомства не осуществляют коммерческую деятельность. Все беседы с гражданами проводятся бесплатно.

Рязанцам напомнили, что у сотрудника необходимо проверить служебное удостоверение, наименование подразделения, в котором он служит, и спросить служебный телефон. Также особое внимание надо уделить форме одежды.

Рязанцев попросили о всех фактах мошенничества сообщать в полицию.