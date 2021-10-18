Касимовец чуть не зарезал бывшую жену

В Касимове полиция возбудила уголовное дело из-за угрозы убийством. Об этом пишет ИД «
В пятницу, 15 октября, в Касимове между бывшими супругами произошел скандал в одной квартир. Пара продолжает жить вместе.
Около 21 часа пьяный мужчина взял нож, подошел к жене, приставил к горлу и пригрозил убить.
Отмечается, что пострадавшая с трудом уговорила успокоиться бывшего супруга. Он потерял бдительность, женщина открыла дверь и позвала на помощь.
Соседи, прибежавшие на крики, оттащили мужчину. Позже они подумали, что мужчина не успокоится, женщина обратилась в полицию.
Экс-супруг признался в содеянном и сказал, что действовал в пьяном угаре и ему стыдно.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством» (статья 119 УК РФ).