Касимовец чуть не зарезал бывшую жену

Мужчина признался в содеянном. Сказал, что действовал в пьяном угаре и ему стыдно.

В Касимове полиция возбудила уголовное дело из-за угрозы убийством. Об этом пишет ИД « Пресса ».

В пятницу, 15 октября, в Касимове между бывшими супругами произошел скандал в одной квартир. Пара продолжает жить вместе.

Около 21 часа пьяный мужчина взял нож, подошел к жене, приставил к горлу и пригрозил убить.

Отмечается, что пострадавшая с трудом уговорила успокоиться бывшего супруга. Он потерял бдительность, женщина открыла дверь и позвала на помощь.

Соседи, прибежавшие на крики, оттащили мужчину. Позже они подумали, что мужчина не успокоится, женщина обратилась в полицию.

Экс-супруг признался в содеянном и сказал, что действовал в пьяном угаре и ему стыдно.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством» (статья 119 УК РФ).