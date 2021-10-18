Индустриальный парк «Рязанский» планируют открыть раньше на полтора года

Проект индустриального парка был рассчитан на 38 месяцев работ, но сейчас Корпорация развития Рязанской области приняла амбициозный план, она собирается завершить работы через полтора года с начала строительства.

Индустриальный парк «Рязанский» планируют запустить в 2022 году, через полтора года с начала строительства. Об этом журналистам рассказали на выездном совещании с подрядчиками, которое провел губернатор Николай Любимов. В мероприятии приняли участие генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин и зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.

«Все работы ведутся в соответствии с графиком. Сегодня мы обсуждали его выполнение и возможности ускорения, — заметил глава региона. — Ряд инвесторов готов выходить на стройку уже в конце этого года и в начале следующего. В первую очередь коммуникации надо ввести к тем площадкам, где они собираются строиться».

Подрядчики отчитались губернатору: на территорию парка провели газ и электричество. Готовится котлован для строительства локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции. Появится высокоэкологичная система очистки дождевых стоков, ее аналогов не было в Рязани и окрестных регионах. Идет подготовка котлованов для строительства локальных очистных сооружений: накопительных резервуаров, канализационных насосных станций, систем очистки дождевых сточных вод. Для прокладки магистрального трубопровода ливневых стоков выполняются проколы под трассой М-5 «Урал». Один из них уже готов, второй — в процессе.

Продолжается строительство выделенной железнодорожной ветки для доставки сырья и вывоза товаров.

«Чем быстрее зайдут сюда предприятия, начнут строиться, тем это лучше для нас всех. Это быстрее поможет реализовать проекты, которые сейчас существуют», — напомнил Николай Любимов.

Проект индустриального парка был рассчитан на 38 месяцев работ, но сейчас Корпорация развития Рязанской области приняла амбициозный план, она собирается завершить работы через полтора года с начала строительства. Первые предприятия в индустриальном парке откроются уже к концу 2022 года.

Напомним, в индустриальном парке «Рязанский» только по уже заключенным инвестиционным контрактам создадут свыше 20 тысяч рабочих мест для рязанцев, совокупный объем вложений в рязанскую экономику по всем согласованным проектам — 46 млрд рублей.

В начале октября компания Wildberries заключила инвестсоглашение с Рязанской областью. Wildberries потратит восемь млрд рублей на строительство логистического центра на базе индустриального парка. «Яндекс» вложит миллиард рублей в завод по производству серверного оборудования, который также появится на территории индустриального парка.