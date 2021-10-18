Индустриальный парк «Рязанский» планируют открыть раньше на полтора года

Индустриальный парк «Рязанский» планируют запустить в 2022 году, через полтора года с начала строительства. Об этом журналистам рассказали на выездном совещании с подрядчиками, которое провел губернатор Николай Любимов. В мероприятии приняли участие генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин и зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.
«Все работы ведутся в соответствии с графиком. Сегодня мы обсуждали его выполнение и возможности ускорения, — заметил глава региона. — Ряд инвесторов готов выходить на стройку уже в конце этого года и в начале следующего. В первую очередь коммуникации надо ввести к тем площадкам, где они собираются строиться».
Подрядчики отчитались губернатору: на территорию парка провели газ и электричество. Готовится котлован для строительства локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции. Появится высокоэкологичная система очистки дождевых стоков, ее аналогов не было в Рязани и окрестных регионах. Идет подготовка котлованов для строительства локальных очистных сооружений: накопительных резервуаров, канализационных насосных станций, систем очистки дождевых сточных вод. Для прокладки магистрального трубопровода ливневых стоков выполняются проколы под трассой М-5 «Урал». Один из них уже готов, второй — в процессе.
Продолжается строительство выделенной железнодорожной ветки для доставки сырья и вывоза товаров.
«Чем быстрее зайдут сюда предприятия, начнут строиться, тем это лучше для нас всех. Это быстрее поможет реализовать проекты, которые сейчас существуют», — напомнил Николай Любимов.
Проект индустриального парка был рассчитан на 38 месяцев работ, но сейчас Корпорация развития Рязанской области приняла амбициозный план, она собирается завершить работы через полтора года с начала строительства. Первые предприятия в индустриальном парке откроются уже к концу 2022 года.
Напомним, в индустриальном парке «Рязанский» только по уже заключенным инвестиционным контрактам создадут свыше 20 тысяч рабочих мест для рязанцев, совокупный объем вложений в рязанскую экономику по всем согласованным проектам — 46 млрд рублей.
В начале октября компания Wildberries заключила инвестсоглашение с Рязанской областью. Wildberries потратит восемь млрд рублей на строительство логистического центра на базе индустриального парка. «Яндекс» вложит миллиард рублей в завод по производству серверного оборудования, который также появится на территории индустриального парка.