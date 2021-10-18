Еще три инвестора создадут производства на базе индустриального парка «Рязанский»

Первый инвестор собирается развернуть импортозамещающее производство аэрозольных баллонов и зажигалок полного цикла. Второй будет производить из утилизированной резины сухой порошок для строительных смесей, а третий — заниматься восстановлением грузовых шин.

Регион подписал соглашения еще с тремя инвесторами, которые создадут свои производства в индустриальном парке «Рязанский». Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал журналистам губернатор Николай Любимов. Глава области провел выездное совещание с подрядчиками на строительной площадке парка. В мероприятии принял участие генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин.

«Мы сегодня говорили, что только за прошлую неделю у нас появилось три новых инвестора. Первый собирается развернуть импортозамещающее производство аэрозольных баллонов и зажигалок полного цикла, при этом занять 75% рынка России по своим мощностям. Второй будет производить из утилизированной резины сухой порошок для строительных смесей, а третий — заниматься восстановлением грузовых шин», — объяснил глава региона.

В настоящее время в индустриальном парке «Рязанский» готовы работать 17 инвесторов. По подсчетам, уже сейчас на базе индустриального парка появится более 20 тысяч рабочих мест.

«Мы активно привлекаем на нашу площадку инвесторов из других регионов России и из-за рубежа, — заявил Николай Любимов. — Для инвестора важны административная поддержка, скорость принятия решений, возможность все обсуждать на одной площадке, получать всю необходимую информацию. Основные работы по подготовке площадки ведет Корпорация развития Рязанской области».

Сейчас подрядные организации уже подвели газо- и электроснабжение, идет работа над системами водопровода и канализации, достраиваются железнодорожные пути. Во II-III кварталах 2022 года планируют открыться первые три предприятия.

Работа по привлечению инвестиций продолжается. Пока заняты примерно 2/3 площадей будущего индустриального парка «Рязанский». Сейчас идут переговоры еще с двумя иностранными производствами, а пять резидентов готовят проектно-сметную документацию по строительству своих предприятий. Общая сумма инвестиций составит 46 млрд рублей.