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Житель Пронска угрожал убить свою сожительницу топором из-за ревности
В Пронске во время застолья сожитель приревновал свою гражданскую жену к хозяину дома и угрожал убийством, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронске во время застолья сожитель приревновал свою гражданскую жену к хозяину дома и угрожал убийством, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Вечером 14 октября пара решила отметить Покров. Захватив спиртное, мужчина с женщиной пришли к одинокому другу семьи. К ним присоединилась соседка.

Во время застолья мужчина приревновал сожительницу к хозяину дома. По словам очевидцев, вначале он избил ее, а потом взялся за топор, который попался под руку.

Компания успокоила мужчину, но женщина вызвала полицию и написала заявление на своего сожителя.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).