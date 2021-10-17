Житель Пронска угрожал убить свою сожительницу топором из-за ревности

В Пронске во время застолья сожитель приревновал свою гражданскую жену к хозяину дома и угрожал убийством, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронске во время застолья сожитель приревновал свою гражданскую жену к хозяину дома и угрожал убийством, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Вечером 14 октября пара решила отметить Покров. Захватив спиртное, мужчина с женщиной пришли к одинокому другу семьи. К ним присоединилась соседка.

Во время застолья мужчина приревновал сожительницу к хозяину дома. По словам очевидцев, вначале он избил ее, а потом взялся за топор, который попался под руку.

Компания успокоила мужчину, но женщина вызвала полицию и написала заявление на своего сожителя.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).