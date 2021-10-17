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В Скопинском районе произошло лобовое столкновение легковушек
В Скопинском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 17 октября. Фото с места происшествия опубликовано в соцсетях.

В Скопинском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля. ДТП произошло в воскресенье, 17 октября. Фото с места происшествия опубликовано в соцсетях.

Авария случилась между населенными пунктами Гуменки и Большак, на автодороге Голдино — Горлово — Скопин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Лада Гранта» под управлением водителя 1997 года рождения столкнулась с автомобилем ВАЗ 2112 под управлением водителя 2002 года рождения.

В результате происшествия водитель и пассажир ВАЗ получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.