В Рязани водитель влетевшей в столб легковушки был пьян

В Рязани водитель иномарки, которая врезалась в столб на улице Спортивной, предположительно, в момент аварии был пьян. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани водитель иномарки, которая врезалась в столб на улице Спортивной, предположительно, в момент аварии был пьян. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 17 октября, примерно в 10:30. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем SsangYong, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения.

В результате происшествия пострадали водитель и 22-летний пассажир.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции усмотрели в состоянии водителя признаки алкогольного опьянения. В настоящий момент он направлен на освидетельствование.

Напомним, в воскресенье, 17 октября, SsangYong въехала в столб, ранее появилось фото с места ДТП.

Опубликовано видео с места ДТП.