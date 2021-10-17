В Рязани окно многоэтажки упало на припаркованную машину

В Рязани окно с шестого этажа вывалилось из дома № 21 на улице Вишневой. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

В Рязани окно с шестого этажа вывалилось из дома № 21 на улице Вишневой. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях .

Отмечается, что стекло из оконной рамы балкона упало на припаркованный автомобиль Mazda.

«Чудом никто не пострадал, там постоянно тусуются подростки в том районе. Ужас. Хозяин машины пытался поговорить с жильцами квартиры, они с себя ответственность пытаются снять», — сообщает автор поста.