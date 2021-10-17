В полиции прокомментировали случай избиения рязанца в Песочне

В полиции рассказали об избиении рязанца в Песочне. Проводится проверка.

В полиции рассказали об избиении рязанца в Песочне. Житель Рязани обратился в травмпункт вечером 16 октября.

По предварительной информации, 18-летний молодой человек получил ушибы и ссадины в результате конфликта с неизвестным, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В воскресенье, 17 октября, молодой человек обратился с заявлением в органы внутренних дел. Заявление зарегистрировано, по нему будет проведена соответствующая проверка.

Напомним, ранее жительница Рязани рассказала, что ее младшего брата избил пьяный мужчина на остановке Шереметьево.