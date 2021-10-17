В Костромской области охранники «Магнита» избили посетителя

В городе Шарья Костромской области охранники «Магнита» избили покупателя. Видео попало в соцсети.

В городе Шарья Костромской области охранники «Магнита» избили покупателя. Видео попало в соцсети.

По словам очевидцев, мужчина случайно разбил в торговом зале бутылку со спиртным, из-за чего на него набросились чоповцы с требованием возместить убытки, сообщает «Подъем» .

В пресс-службе регионального управления МВД сказали, что в полицию никто не обращался, однако во время мониторинга видео заметили и начали проверку.

«Мы в курсе инцидента. Сейчас проводим проверку всех его обстоятельств, в том числе общаемся с подрядчиком, предоставляющим услуги охраны и быстрого реагирования», — сообщили изданию в пресс-службе сети «Магнит».