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Рязанка рассказала, что ее младшего брата избили на остановке в Песочне
Жительница Рязани рассказала, что 16 октября ее младшего брата избил пьяный мужчина на остановке Шереметьево. Пост опубликовали в соцсетях.

Жительница Рязани рассказала, что ее младшего брата избил пьяный мужчина на остановке Шереметьево. Пост опубликовали в соцсетях. По словам автора, инцидент произошел в субботу, 16 октября.

«Примерно в 21 час на остановке Шереметьево избили младшего брата. Точнее, пьяный мужчина вытолкнул его из 73-й маршрутки и продолжил избивать на остановке. Если есть свидетели этого происшествия, напишите мне, пожалуйста», — сообщается в посте.