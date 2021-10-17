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Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по игре Dota 2
Россияне выиграли The International по игре Dota 2. Чемпионат завершился в Румынии, его призовой фонд составил 40 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Россияне выиграли The International по игре Dota 2. Чемпионат завершился в Румынии, его призовой фонд составил 40 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

Игроки российской киберспортивной организации Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International. Соревнования проходили на Национальном стадионе в Бухаресте.

В гранд-финале Team Spirit в составе россиян Ярослава Найденова (Miposhka), Магомеда Халилова (Collapse), Александра Хертека (Torontotokyo), а также украинцев Мирослава Колпакова (Mira) и Ильи Мулярчука (Yatoro) обыграла со счетом 3-2 китайскую организацию PSG LGD, партнером которой является французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

Team Spirit стала второй командой в истории, победившей на The International, пройдя в основную стадию турнира из региональной квалификации.

Впервые в истории две российские команды попали в шестерку лучших на The International. Virtus Pro повторила высшее достижение, оставшись на шестой строчке по итогам турнира и заработав 1,4 млн. Team Spirit впервые принимала участие в The International и стала первой российской командой, победившей на турнире. За победу команда заработала 18,2 миллионов долларов. Китайская PSG LGD получит 5,2 миллионов долларов.