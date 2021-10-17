\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
11°
Пнд, 18
Втр, 19
ЦБ USD 71.24 -0.54 16/10
ЦБ EUR 82.73 -0.6 16/10
Нал. USD 70.20 / 71.95 11:24
Нал. EUR 81.50 / 83.50 11:24
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
1 час назад
102
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
4 049
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
9 109
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
31 490
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На следующей неделе в Рязанской области прогнозируют мокрый снег
Во вторник, 19 октября, в центре Европейской России может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во вторник, 19 октября, в центре Европейской России может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, температура в воскресенье и понедельник ожидается выше средних многолетних значений на один-два градуса. Воздух днем прогреется до +8…+9 градусов, но затем температура резко снизится.

Во вторник ночью уже ожидаются отрицательные температуры до -3 градусов, в ночь на среду — до -4, а уже во вторник вероятны снежинки. «Это не снег, а мокрый снег, снежинки. Он, конечно, будет таять. Может быть, будет небольшая гололедица», — пояснил синоптик.

Он подчеркнул, что снижение температуры произойдет из-за циклона, несущего холодные массы с севера.

После похолодания во вторник и среду температура будет от +2 до +7 градусов, что ниже нормы на два градуса. После вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры в четверг и особенно в пятницу. Днем потеплеет от 9 до 14, а ночью в пятницу будет 8-10 градусов, отметил Вильфанд.

Синоптики прогнозируют, что в следующие выходные также должно произойти заметное похолодание: ожидаются ночные температуры около нуля.