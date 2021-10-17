На следующей неделе в Рязанской области прогнозируют мокрый снег

Во вторник, 19 октября, в центре Европейской России может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во вторник, 19 октября, в центре Европейской России может выпасть мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, температура в воскресенье и понедельник ожидается выше средних многолетних значений на один-два градуса. Воздух днем прогреется до +8…+9 градусов, но затем температура резко снизится.

Во вторник ночью уже ожидаются отрицательные температуры до -3 градусов, в ночь на среду — до -4, а уже во вторник вероятны снежинки. «Это не снег, а мокрый снег, снежинки. Он, конечно, будет таять. Может быть, будет небольшая гололедица», — пояснил синоптик.

Он подчеркнул, что снижение температуры произойдет из-за циклона, несущего холодные массы с севера.

После похолодания во вторник и среду температура будет от +2 до +7 градусов, что ниже нормы на два градуса. После вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры в четверг и особенно в пятницу. Днем потеплеет от 9 до 14, а ночью в пятницу будет 8-10 градусов, отметил Вильфанд.

Синоптики прогнозируют, что в следующие выходные также должно произойти заметное похолодание: ожидаются ночные температуры около нуля.