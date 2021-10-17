Корабль с российскими актерами вернулся на Землю после съемок на МКС

Корабль «Союз МС-18» с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю утром в воскресенье, 17 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Корабль «Союз МС-18» с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю утром в воскресенье, 17 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю.

Экипаж отчалил от МКС в 4:14. В 6:42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого «Союз» разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7:35 экипаж приземлился в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Во вторник, 19 октября, киноэкипаж даст свою первую послеполетную пресс-конференцию. По информации Роскосмоса, приземлившиеся чувствуют себя нормально.

Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток. Полет Олега Новицкого, отправившегося на МКС весной, продлился 191 сутки. Прибывшие с Новицким на корабле «Союз МС-18» 9 апреля 2021 года Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.

Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток, вместе с Шипенко они прошли ускоренный курс подготовки. В космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража картины.