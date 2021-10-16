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Волонтеры рассказали, как искали пропавшего подростка в учхозе Стенькино
Добровольцы медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева и поисково-спасательного отряда «Мещера» рассказали, как искали пропавшего подростка в Рязанском районе. Фото и видео опубликовано в группе волонтеров «ВКонтакте».

Добровольцы медицинского спасательного отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева и поисково-спасательного отряда «Мещера» рассказали, как искали пропавшего подростка в Рязанском районе. Фото и видео опубликовано в группе волонтеров «ВКонтакте».

Заявка на поиск мальчика поступила 9 октября. По 12 часов в сутки, посменно, на протяжении четырех дней добровольцы отрабатывали задачи Следственного комитета и полиции в районе поселка Стенькино.

В ходе поисковых работ было задействовано 12 автомобильных экипажей и 34 единицы личного состава.

Напомним, тело подростка нашли поздно вечером 13 октября с признаками насильственной смерти. Мальчик пропал 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой. Девушка готова дать показания, которые могут помочь избежать подсудимой ареста.

Похороны прошли в пятницу, 15 октября.