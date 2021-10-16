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В сауне албанского отеля погибли четверо россиян
В Албании в сауне нашли трупы четырех россиян. Сотрудник албанского отеля рассказал о произошедшем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Albanian Daily News.

В Албании в сауне нашли трупы четырех россиян. Сотрудник албанского отеля рассказал о произошедшем, сообщает РИА Новости со ссылкой на Albanian Daily News.

Тела четырех туристов обнаружили в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября. По словам администратора, они приехали в гостиницу примерно за час до случившегося.

Погибшие — родители и их дочь с мужем.

«Я несколько раз пытался сообщить им, что заказанные напитки и фрукты готовы. Когда мне так никто и не ответил, я зашел в сауну. Один из них лежал в шезлонге, двое на скамейке, а четвертый сидел, свесив ноги в бассейн. Они все задохнулись», — рассказал администратор.

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.

«Неизвестно, исправно ли работала система вентиляции в сауне и были ли туристы пьяны. Полиция допрашивает других российских туристов в отеле и персонал», — говорится в сообщении.

Также уже известно, что погибшие в албанском отеле россияне находились в сауне дольше разрешенного времени.