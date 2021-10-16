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В Рязани во время пьяной ссоры убили мужчину
Жителя Рязани убили в ходе пьянной ссоры. Трагедия произошла на улице 2-я Железнодорожная.

Жителя Рязани убили в ходе пьянной ссоры. Трагедия произошла на улице 2-я Железнодорожная, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Железнодорожного МСО Евгения Боканова.

По его словам, двое приятелей пили на протяжении месяца. 14 октября в квартире на улице 2-я Железнодорожная между ними произошла пьяная ссора. По версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый 1990 года рождения несколько раз ударил собутыльника кулаками в голову. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте.

После случившегося виновник сам вызвал скорую помощь и полицию. Экспертиза установила, что причиной смерти потерпевшего стала закрытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об аресте.