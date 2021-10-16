В Рязани на Солотчинском посту «прорвало» кузов грузовика

В Рязани содержимое кузова грузовика вытекло на проезжую часть, инцидент произошел на Солотчинском посту. Видео опубликовали в соцсетях.

В Рязани содержимое кузова грузовика вытекло на проезжую часть, инцидент произошел на Солотчинском посту. Видео опубликовали в соцсетях.

Примерно в 16:30 15 октября на стационарном посту ДПС «Солотчинский» инспекторы остановили грузовик Shacman под управлением 44-летнего рязанца. Из кузова транспортного средства вытекала смесь песка и воды, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель грузовика допустил загрязнение проезжей части перевозимым грузом и создал угрозу безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции составили на него административный материал.

Водителю назначен штраф в размере 5000 рублей.