В России впервые зафиксировали более тысячи смертей от СOVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 1002. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 1002. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Также в стране обновился максимум по числу заражений коронавирусом: выявили 33 208 случая за сутки.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 10 смертей, всего от от коронавируса скончались 1253 рязанца.

Заболели еще 184 человека. Всего в регионе с начала пандемии 44 802 жителя заразились СOVID-19.

Выздоровели за сутки 128 человек, всего — 41 196.