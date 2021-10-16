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В Пронске молодой человек без прав на машине врезался в дерево
В Пронске 21-летний молодой человек не вписался в поворот на улице Первомайской и врезался в дерево. ДТП произошло в 4:30, в субботу, 16 октября, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Пронске 21-летний молодой человек не вписался в поворот на улице Первомайской и врезался в дерево. ДТП произошло в 4:30, в субботу, 16 октября, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Автомобиль Datsun, за рулем которого находился юноша, загорелся. Пламя успел потушить подручными средствами сосед — пожарный по профессии.

Водителя вместе с девушкой-пассажиркой от серьезных травм уберегли подушки безопасности.

По словам очевидцев, из машины молодые люди выбрались самостоятельно, еще до приезда скорой. От госпитализации парень отказался.

Выяснилось также, что юноша не имел прав, а машина принадлежит его отцу.

Уточняются подробности ДТП.