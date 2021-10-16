В Подмосковье произошло массовое отравление школьников

В Клину отравились 20 школьников. По данным следствия, в пятницу, 15 октября, они обратились в больницу с признаками пищевого отравления, сообщает ТАСС.

В Клину отравились 20 школьников. По данным следствия, в пятницу, 15 октября, они обратились в больницу с признаками пищевого отравления, сообщает ТАСС .

Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь. Шестеро школьников остаются в больнице.

По факту начали доследственную проверку. Следователи опрошены должностные лица, истребована необходимая документация.

Работники Роспотребнадзора взяли образцы продуктов, которые употребляли дети, и направили для проведения экспертизы.

Клинская городская прокуратура начала проверку. В пресс-службе отметили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным телеграм-канала Mash, 15 октября дети завтракали в школе яичницей и обедали котлетами. После этого у них начались понос и рвота с кровью. В реанимацию также попала девочка 16 лет с сахарным диабетом.