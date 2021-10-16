В Нижнем Новогороде 18 человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

В Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП: столкнулись два автобуса с пассажирами и «Газель». Пострадали 18 человек.

В Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП: столкнулись два автобуса с пассажирами и «Газель». Пострадали 18 человек, сообщает Life .

ДТП произошло около 14:00 дня в Московском районе. На улице Мирошникова столкнулись грузовая «Газель» и маршрутные автобусы ПАЗ и ЛиАЗ. Из 18 пострадавших пятерых госпитализировали. Детей среди раненых нет.

Всего в транспортных средствах находилось 52 человека, из которых 50 — в автобусах.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, прокуратура начала проверку.