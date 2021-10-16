Остановленный на Солотчинском посту грузовик оказался с фальшивыми номерами

Грузовик, который остановили сотрудники Госавтоинспекции на Солотчинском посту, двигался с подложными государственными регистрационными знаками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Грузовик, который остановили сотрудники Госавтоинспекции на Солотчинском посту, двигался с подложными государственными регистрационными знаками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В базу данных оперативного розыска были внесены сведения о грузовике МАЗ с использованием поддельных номеров. Сотрудники Госавтоинспекции определили местоположение машины и остановили ее на стационарном посту ДПС ГИБДД «Солотчинский».

Факт использования подложных номеров подтвердился. Они не соответствовали VIN-номеру, указанному на маркировочных обозначениях грузовика. Также в ходе проверки информации о самом транспортном средстве выяснили, что в судебном порядке оно арестовано. Для дальнейшего разбирательства на место вызвали оперативную группу УФСПП.

Водитель грузовика пояснил, что ничего не знал об аресте машины и о факте использования подложных номеров. Однако ему грозит ответственность с наказанием в виде лишения прав на срок до одного года.

Напомним, в Рязани на Солотчинском посту «прорвало» кузов грузовика, инцидент сняли на видео. Водитель оштрафован.