За сутки в Рязанской области коронавирусом заразились 175 человек

Всего число заразившихся в регионе достигло 44 618. За сутки выздоровели 112 человек, всего с начала пандемии вылечились 41 068 человек. За сутки в Рязанской области от коронавируса скончались восемь человек, всего — 1 243.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заболели 175 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заразившихся в регионе достигло 44 618. За сутки выздоровели 112 человек, всего с начала пандемии вылечились 41 068 человек. За сутки в Рязанской области от коронавируса скончались восемь человек, всего — 1 243.

За сутки в России зафиксировали 32 196 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 7 925 176. За сутки выздоровели 22 268 человек, всего 6 960 024. За сутки скончались 999 человек, всего число летальных случаев достигло 221 313.