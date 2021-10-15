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В Ряжском районе мужчина украл у соседа больше 20 тысяч
Вернувшись домой, 52-летний житель села Поплевино обнаружил, что у него пропала крупная сумма. Он увидел взломанное окно и сообщил в полицию.

В Ряжском районе у мужчины из дома украли 21 тысячу рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вернувшись домой, 52-летний житель села Поплевино обнаружил, что у него пропала крупная сумма. Он увидел взломанное окно и сообщил в полицию.

Оперативники установили, что недавно мужчина получил вознаграждение за работу по благоустройству соседней усадьбы дачников. Он получал его регулярно, о чем знали некоторые жители села.

Полиция опросила местных жителей. Они рассказали, что один из знакомых несколько раз покупал у мужчины молочную продукцию. Он начал угощать приятелей спиртным и появлялся в гостях, «исключительно, позвякивая стеклянными бутылками в сумке». Постоянного заработка у него не было.

Полиция нашла 26-летнего жителя села, он оказался причастен к краже. Его задержали.

По предварительной информации, мужчина зашел к соседу за молоком, но не застал его. Тогда он вспомнил про деньги, которые односельчанин получил за труды, и решил воспользоваться ими. Злоумышленник забрался в жилище, нашел место в мебели, где хранились деньги и забрал их. Сумму он потратил на спиртное и долги за ранее купленный алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК Р. Ф. Ему грозит до шести лет тюрьмы.