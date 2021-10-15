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В Рязани ушла из жизни создатель лагеря «Пламенный» Валентина Теплякова
Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

В Рязани скончалась инициатор создания и организатор областного лагеря пионерского актива «Пламенный» Валентина Теплякова. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

С 1970 года женщина работала в родной школе № 9 пионерской вожатой. В январе 1973 года ее направили вожатой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек», после которого у нее появились мысли создать подобный лагерь для пионерского актива Рязанской области.

В 1974 году впервые прошла специализированная смена для школьных активистов Рязанской области. В 1975 году из числа студентов Рязанского государственного педагогического института Валентина Турбина создала педагогический отряд, где проводилась подготовка вожатых для работы в областном лагере пионерского актива. В 1976 году лагерь получил название «Пламенный».