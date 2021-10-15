В доме под Рязанью, где жил погибший подросток, ранее убили человека

Дом принадлежал двум хозяевам. С одной стороны жила мать погибшего с семьей, с другой — ее одинокий родственник.

В доме в поселке Стенькино, где жил погибший подросток Роман Ф., ранее убили человека. Об этом сообщил « МК ».

Собеседница издания рассказала, что дом принадлежал двум хозяевам. С одной стороны жила мать погибшего с семьей, с другой — ее одинокий родственник.

«Чуть больше года назад в этом доме убили человека, тоже горло перерезали, как и Роману. Арестовали за это мужчину, который является хозяином второй части дома. Но до сих пор не могут доказать, что он виновен», — рассказала сельчанка.

Еще одна жительница поселка подтвердила информацию и рассказала, что вторую часть дома занимает дядя Романа. По ее словам, давно мужчина убил отца «в пьяном угаре». Он получил срок, а после тюрьмы вновь убил односельчанина.

«А уже не так давно в этом доме, на половине дяди, снова произошло убийство мужчины, который зашел к нему в гости», — рассказала женщина.

По ее словам, бывший отчим мальчика Владислав Цикунов в это время жил с матерью ребенка. Во время разбирательств он указал на родственника супруги показал записи с камеры.

Дядя мальчика клялся, что не виновен в убийстве, но его арестовали. Детектор лжи показал, что подозреваемый не врет.

Жители поселка не исключают, что Цикунов мог тогда подставить соседа. Они не верят в версию оккультного убийства.

«Мотив, связанный с делением имущества, выглядит более правдивым, на мой взгляд», — сказала одна из собеседниц.

Напомним, в поселке убили 15-летнего подростка. Мальчик пропал 8 октября. 13 октября его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе под Рязанью. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой. Девушка готова дать показания, которые могут помочь избежать подсудимой ареста.