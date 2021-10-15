\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
Сбт, 16
12°
Вск, 17
11°
ЦБ USD 71.24 -0.54 16/10
ЦБ EUR 82.73 -0.6 16/10
Нал. USD 70.96 / 71.95 17:17
Нал. EUR 82.41 / 83.20 17:17
Новости
Публикации
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
2 533
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
7 051
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
29 865
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
6 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В доме под Рязанью, где жил погибший подросток, ранее убили человека
Дом принадлежал двум хозяевам. С одной стороны жила мать погибшего с семьей, с другой — ее одинокий родственник.

В доме в поселке Стенькино, где жил погибший подросток Роман Ф., ранее убили человека. Об этом сообщил «МК».

Собеседница издания рассказала, что дом принадлежал двум хозяевам. С одной стороны жила мать погибшего с семьей, с другой — ее одинокий родственник.

«Чуть больше года назад в этом доме убили человека, тоже горло перерезали, как и Роману. Арестовали за это мужчину, который является хозяином второй части дома. Но до сих пор не могут доказать, что он виновен», — рассказала сельчанка.

Еще одна жительница поселка подтвердила информацию и рассказала, что вторую часть дома занимает дядя Романа. По ее словам, давно мужчина убил отца «в пьяном угаре». Он получил срок, а после тюрьмы вновь убил односельчанина.

«А уже не так давно в этом доме, на половине дяди, снова произошло убийство мужчины, который зашел к нему в гости», — рассказала женщина.

По ее словам, бывший отчим мальчика Владислав Цикунов в это время жил с матерью ребенка. Во время разбирательств он указал на родственника супруги показал записи с камеры.

Дядя мальчика клялся, что не виновен в убийстве, но его арестовали. Детектор лжи показал, что подозреваемый не врет.

Жители поселка не исключают, что Цикунов мог тогда подставить соседа. Они не верят в версию оккультного убийства.

«Мотив, связанный с делением имущества, выглядит более правдивым, на мой взгляд», — сказала одна из собеседниц.

Напомним, в поселке убили 15-летнего подростка. Мальчик пропал 8 октября. 13 октября его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе под Рязанью. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой. Девушка готова дать показания, которые могут помочь избежать подсудимой ареста.