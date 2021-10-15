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Рязанцев предупредили об изменении расписания электричек из-за путевых работ
Речь идет об участке железнодорожного пути Ряжск-1 — Кораблино.

Рязанцев предупредили об изменении расписания электричек из-за путевых работ. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Речь идет об участке железнодорожного пути Ряжск-1 — Кораблино.

Так, с 05:00 18 октября до 07:00 20 октября, с 05:00 22 октября до 16:30 24 октября, а также с 28 — 30 октября с 06:00 до 16:30 на участке Ряжск-1 — Кораблино рабочие будут укладывать три километра бесстыкового пути.

Ранее на данном участке было уложено восемь километров бесстыкового пути. Новые бесстыковые или «бархатные» пути позволяют повысить комфорт пассажиров во время поездки, обеспечить плавность хода поездов и снизить уровень шума.

Напомним, что во время работ тяжелой техники в Ряжске также будет ограничено движение автотранспорта на двух переездах 312 и 314 километрах.

«Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок некоторых электричек, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту», — говорится в сообщении пресс-службы.