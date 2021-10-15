Рязанцев попросили помочь пятилетнему мальчику, у которого обнаружили опухоль

С августа 2021 года ребенок лежит в областной больнице имени Дмитриевой в Рязани вместе с мамой. Он проходит курс химиотерапии.

Рязанцев попросили помочь пятилетнему Сереже Ульянову, у которого обнаружили рабдиодную опухоль мягких тканей шеи.

С августа 2021 года ребенок лежит в областной больнице имени Дмитриевой в Рязани вместе с мамой. Он проходит курс химиотерапии.

«Опухоль очень агрессивная и эта химиотерапия очень решающая. Следующим шагом будет операция по тотальному удалению опухоли, заключительный ее этап — лучевая терапия», — рассказали РЗН. инфо родственники мальчика.

Процедуру проведут в Москве. Семье требуются деньги на лечение.

Реквизиты:

Получатель: Ульянова Алиса Валерьевна

Номер счета: 42301810553000011333

Банк получателя: РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНКБИК: 046126614

Корреспондентский счет: 30101810500000000614

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