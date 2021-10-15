Рязанцев попросили помочь пятилетнему мальчику, у которого обнаружили опухоль
С августа 2021 года ребенок лежит в областной больнице имени Дмитриевой в Рязани вместе с мамой. Он проходит курс химиотерапии.
Рязанцев попросили помочь пятилетнему Сереже Ульянову, у которого обнаружили рабдиодную опухоль мягких тканей шеи.
С августа 2021 года ребенок лежит в областной больнице имени Дмитриевой в Рязани вместе с мамой. Он проходит курс химиотерапии.
«Опухоль очень агрессивная и эта химиотерапия очень решающая. Следующим шагом будет операция по тотальному удалению опухоли, заключительный ее этап — лучевая терапия», — рассказали РЗН. инфо родственники мальчика.
Процедуру проведут в Москве. Семье требуются деньги на лечение.
Реквизиты:
- Получатель: Ульянова Алиса Валерьевна
- Номер счета: 42301810553000011333
- Банк получателя: РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНКБИК: 046126614
- Корреспондентский счет: 30101810500000000614
- ИНН: 7707083893
- Почтовый адрес банка: г. Михайлов, ул. Рязанская, 35
Контактные телефоны:
- +7 (910) 507-61-33 мама — Алиса Валерьевна У.
- +7 (920) 970-10-33 тетя — Ольга У.