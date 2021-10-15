Пытавшийся зарезать рязанскую семью москвич получил срок

В Рязани осудили мужчину, который пытался зарезать женщину, ее сына и отца. Об этом сообщила
Случай произошел в ночь на 16 сентября 2020 года. Ранее судимый 26-летний мужчина находился в Рязани в квартире, которая принадлежала 26-летней местной жительнице, с которой он познакомился в интернете. Он приехал к ней жить из Москвы.
Между ними возник конфликт, во время ссоры у него потребовали уйти из квартиры. Мужчина в ответ ударил 26-летнюю женщину, пятилетнего ребенка и его 69-летнего деда ножом. Обвиняемый посчитал, что пострадавшие мертвы, похитил имущество и скрылся с места происшествия.
Потерпевших спасли медики.
Обвиняемого признали виновным и назначили 15,5 лет колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.