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Пытавшийся зарезать рязанскую семью москвич получил срок
Мужчина ударил ножом девушку, у которой жил, ее сына и деда. Пострадавших удалось спасти.

В Рязани осудили мужчину, который пытался зарезать женщину, ее сына и отца. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел в ночь на 16 сентября 2020 года. Ранее судимый 26-летний мужчина находился в Рязани в квартире, которая принадлежала 26-летней местной жительнице, с которой он познакомился в интернете. Он приехал к ней жить из Москвы.

Между ними возник конфликт, во время ссоры у него потребовали уйти из квартиры. Мужчина в ответ ударил 26-летнюю женщину, пятилетнего ребенка и его 69-летнего деда ножом. Обвиняемый посчитал, что пострадавшие мертвы, похитил имущество и скрылся с места происшествия.

Потерпевших спасли медики.

Обвиняемого признали виновным и назначили 15,5 лет колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.