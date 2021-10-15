Под Рязанью начали прощаться с погибшим 15-летним подростком
На прощание пришли около 120 человек. Отпевание подростка прошло в Подвязье, после этого прощающиеся отправились на кладбище в Стенькино.
Утром в пятницу, 15 октября, под Рязанью начали прощаться с 15-летним
На прощание пришли около 120 человек. Отпевание подростка прошло в Подвязье, после этого прощающиеся отправились на кладбище в Стенькино.
Напомним, тело подростка нашли поздно вечером 13 октября с признаками насильственной смерти. Мальчик пропал 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой. Девушка готова дать показания, которые могут помочь избежать подсудимой ареста.