Перед убийством 15-летнего подростка под Рязанью биатлонистка отчислилась из спортшколы

О происшествии в спортшколе ничего не знали и удивились, когда речь пошла о Корнеевой. У девушки несколько образований: она закончила физкультурный институт (бакалавриат и магистратуру), также получила юридическое образование в МГЭУ.

Трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону 28-летняя Марию Корнееву недавно отчислили из спортшколы, где она занималась, из-за неявки на соревнования. Об этом пишет « МК ».

О происшествии в спортшколе ничего не знали и удивились, когда речь пошла о Корнеевой.

«Мария у нас уже не занимается. Ее отчислили 7 октября за непосещаемость и за неявку на соревнования», — рассказала сотрудница, добавив, что в школе удивились такому поведению, раньше за девушкой ничего такого не замечали.

«Вообще, она девушка спокойная, уравновешенная», — отметила собеседница издания.

Она также рассказала, что у Корнеевой несколько образований: она закончила физкультурный институт (бакалавриат и магистратуру), также получила юридическое образование в МГЭУ.

«Корнеева ведь мастер спорта, достигнуть такого результата непросто, ей приходилось пахать и пахать. Она выступала на первенстве России, на чемпионаты ездила. Очень разносторонний человек», — рассказали о подозреваемой.

Собеседница добавила, что никто не замечал за ней увлечения оккультными науками. По ее словам, спортсменка могла пропустить соревнования не по уважительным причинам, но точно об этом никто не знал. Ей несколько раз выносили предупреждения, а до этого она пропускала тренировки.

«Она ведь мастер спорта, должна все соревнования посещать. Честно говоря, мы думали, что она просто по возрасту переросла нашу школу и перешла куда-то на ступень выше», — отметила сотрудница школы.

Она добавила, что тренер может отчислить спортсмена, если тот пропустил более 40% занятий. Предположительно, столько и пропустила Корнеева. В школе она числилась около трех лет.

Также собеседница рассказала, что спортсменка в последнее время жила в Раменском, а при отчислении из школы не огорчилась.

Напомним, Корнееву подозревают в убийстве подростка под Рязанью. 15-летний мальчик пропал 8 октября. 13 октября его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе под Рязанью. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой. Девушка готова дать показания, которые могут помочь избежать подсудимой ареста.