Облравительство выделит дополнительные машины для выезда рязанских врачей к «ковидным» больным

Глава области отметил, что нужно применять меры воздействия к нарушителям. «Важно, чтобы люди понимали, что власть серьезно контролирует решения, направленные на сохранение здоровья жителей области», — подчеркнул губернатор.

Губернатор Николай Любимов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах региона, продолжить рейды по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства в пятницу, 15 октября.

Глава области отметил, что нужно применять меры воздействия к нарушителям. «Важно, чтобы люди понимали, что власть серьезно контролирует решения, направленные на сохранение здоровья жителей области», — подчеркнул губернатор.

Любимов обратил внимание на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе ухудшается. Из-за этого глава региона прервал отпуск.

«Число новых случаев заражения растет и по стране в целом. Поэтому медлить в этом вопросе нельзя», — заявил губернатор.

Он отметил, что вакцинация — единственная мера в борьбе с инфекцией.

«Задача была поставлена — достичь не менее 80 процентов привитых от общей численности сотрудников до 1 ноября — первым компонентом и до 1 декабря — вторым», — сказал Николай Любимов.

Он отметил, что при необходимости в регионе организуют дополнительные прививочные пункты, в том числе на предприятиях и в организациях, чтобы расширить «охват иммунизацией».

На заседании также обсудили обеспечение медучреждений вакцинами и лекарствами.

Министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий доложил о том, как идет работа по подготовке дополнительных коек для заболевших. На сегодня под коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Рязанской области выделена 1891 койка. При необходимости количество коек увеличат.

На заседании отметили, что правительство дополнительно направит автомобили в больницы для выездов врачей на дом. Также на предприятиях и организациях региона поручили усилить разъяснительную работу.