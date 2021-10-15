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На 32-м году жизни скончался оперный певец Павел Локшин
Павел Локшин умер 14 октября. Многие назвали смерть артиста невосполнимой утратой.

В Челябинске на 32-м году жизни скончался оперный певец Павел Локшин. Об этом сообщается на странице челябинского театра оперы и балета «ВКонтакте».

Павел Локшин умер 14 октября.

«Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — отметили в сообщении.

Зрители также выразили соболезнования в комментариях под записью. Многие назвали смерть артиста невосполнимой утратой.

Локшин участвовал в спектаклях «Фауст», «Царская невеста», «Иоланта», «Жизнь за царя», «Евгений Онегин» и других.