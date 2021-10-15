На 32-м году жизни скончался оперный певец Павел Локшин
Павел Локшин умер 14 октября. Многие назвали смерть артиста невосполнимой утратой.
В Челябинске на 32-м году жизни скончался оперный певец Павел Локшин. Об этом сообщается на странице челябинского
Павел Локшин умер 14 октября.
«Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — отметили в сообщении.
Зрители также выразили соболезнования в комментариях под записью. Многие назвали смерть артиста невосполнимой утратой.
Локшин участвовал в спектаклях «Фауст», «Царская невеста», «Иоланта», «Жизнь за царя», «Евгений Онегин» и других.