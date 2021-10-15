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МегаФон создал новый сервис «мобильные каникулы»
МегаФон предложил специальную услугу для работников вахтовым методом — впервые абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить"услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер.

МегаФон предложил специальную услугу для работников вахтовым методом — впервые абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут бесплатно «заморозить"услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер.

Новое предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков.

«МегаФон первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более двух тысяч рублей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 миллионов россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав с помощью инструментов BigData обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): поселок Талакан- самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Белокаменка Мурманской области, поселки Приобский (ХМАО-Югра) и Сабетта (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также поселок Нючакан в Иркутском регионе.

Для подключения бесплатной услуги «Добровольная блокировка номера» достаточно обратиться в салон МегаФона и установить любой период блокировки в пределах шести месяцев. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время — самостоятельно в приложении МегаФона или по бесплатному номеру 0500.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 миллионов клиентов.