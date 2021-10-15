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Мать подельницы отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца рассказала о своей дочери
По словам женщины, дочь «восхищалась» своим нынешним сожителем. В Рязань она переехала, чтобы найти работу в спортшколе.

Мать подельницы отчима по делу об убийстве 15-летнего рязанца рассказала о своей дочери. В пятницу, 15 октября, женщину допросили по ходатайству адвоката.

По ее словам, девушка помогала ей в воспитании еще трех дочерей

«Старшая — добрая, заботливая, внимательная, за собой ведущая. Все после нее начали заниматься спортом, провожала их. Успевала в школе и на спортивных секциях. Имела губернаторские стипендии в школе и вузе. В школе ей был посвящен целый стенд», — заявила мать девушки.

По словам женщины, дочь «восхищалась» своим нынешним сожителем. В Рязань она переехала, чтобы найти работу в спортшколе.

Напомним, девушку подозревают в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью. Тело подростка нашли поздно вечером 13 октября с признаками насильственной смерти.

Мальчик пропал 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону.