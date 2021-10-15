Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 октября

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце спорта «Олимпийский» 16 октября состоятся долгожданные концерты группы «ДДТ» — из-за коронавирусных ограничений музыканты отыграют сразу три концерта вместо запланированного одного. В рязанском цирке 16 и 17 октября зрители увидят заключительные представления программы «Девочка и слон» по мотивам рассказа Александра Куприна «Слон». В кафе Flight арт-пространства «Fabrika» 17 октября состоится вечер «Still My Guitar». А в кафе-клубе «Старый парк» с сольным концертом выступит Василий К.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».