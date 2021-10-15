«Коммерсант»: Рязанской области удалось монетизировать инвестиционную привлекательность региона

В области строятся и открываются технопарки и другие зоны с особыми условиями ведения экономической деятельности, была переформатирована работа областной Корпорации развития.

«Коммерсант» сообщил, как Рязанской области удалось монетизировать инвестиционную привлекательность региона.

Во время презентации региона в Торгово-промышленной палате России губернатор Николай Любимов отметил, что в области основную ставку делают на совершенствование комфортной бизнес-среды.

В области строятся и открываются технопарки и другие зоны с особыми условиями ведения экономической деятельности, была переформатирована работа областной Корпорации развития.

На данный момент она работает в режиме «одного окна», из-за чего упростились процедуры при сопровождении инвесторов.

В сообщении отметили, что специалисты Корпорации развития ведут свыше 50 инвестпроектов. Десять из них — это проекты новых инвесторов, которые начали работу в регионе в последние полгода.

«Если говорить о сверхзадаче, то мы стремимся создать в области такие условия, чтобы инвесторы со своим бизнесом сами стремились приходить в рязанский регион, развивая тем самым региональную экономику. Поэтому действительно повестка сейчас имеет очень инвестиционный уклон», — отметил губернатор Николай Любимов.

Он заявил, что в основе формирования инвестиционного климата региона лежит грамотное распоряжение конкурентными преимуществами Рязанской области.

В сообщении отмечается, что региональные власти стараются активно продвигать инвестиционные возможности области на межрегиональном и международном уровне в рамках бизнес-миссий, тематических презентационных мероприятий. На презентации в Торгово-промышленной палате России были организованы встречи с представителями бизнеса южных регионов России, Урала, Дальнего Востока, несколько бизнес-миссий в страны ближнего зарубежья. В Казахстане открыли первый шоурум продукции рязанских производителей и инвестиционного потенциала.

По сравнению с показателями прошлого года в этом году рост по привлечению инвестиций составил 133%. В абсолютных величинах инвестиции в основной капитал региона составили более 27 млрд рублей. Ожидается, что данные по второму полугодию будут выше.

Отмечается, что за последний месяц регион подписал несколько крупным соглашений с инвесторами. В начале октября область заключила договор с совместным предприятием, ядром которого выступает компания «Яндекс», о строительстве на территории индустриального парка «Рязанский» завода по производству серверного оборудования, систем хранения данных, шлюзов и компонентов умных устройств. Объем инвестиций составит не менее 1 млрд рублей. До конца 2022 года предприятие планирует выпустить первый сервер.

Кроме того, в области появится логистический центр компании Wildberries, что позволит создать в регионе пять тысяч рабочих мест.

Объем инвестиций — 8 млрд рублей. «Без сомнения, этот проект станет якорным, в комплексе даст синергетический эффект для многих других отраслей и предприятий, развивающихся как на территории индустриального парка „Рязанский“, так и в целом в регионе», — отметил Николай Любимов.

Также в сообщении упомянули об индустриальном парке «Рязанский», который является приоритетной инвестиционной площадкой в области. Парк находится между веткой Московской железной дороги и федеральной автотрассой М5. Там проклыдывают электроснабжение, водоснабжение, совмещенное с пожаротушением, дождевой и бытовой канализации, сеть газопровода среднего давления и почти 12 км сетей кабельной канализации.

На территории парка организуют также дорожно-транспортную сеть — восемь двухполосных автомобильных дорог общей протяженностью 11 км. Более половины земель парка общей площадью 559 га уже заняты. 17 инвесторов со своими проектами в разной степени реализации уже осваиваются там. Корпорация развития начала строить железную дорогу необщего пользования, которая соединит территорию индустриального парка с железнодорожной станцией Дягилево Московской железной дороги. Ее протяженность составит почти 7,5 км.

Также инвесторы смогут занять на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Лесной», создание которой ведется с 2019 года в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. В прошлом году территорию включили в федеральный реестр индустриальных парков. Все работы там находятся в завершающей стадии, уже в этом году резиденты приступят к реализации проектов.

Кроме того, «Коммерсант» рассказал о рязанском частно-промышленном парке «Карандаш», который специализируется на выпуске канцелярской продукции для офиса, школы и творчества. Первый и основной его резидент — компания «Графика» — полностью готов к запуску нового производства бумажно-беловой продукции. В целом в Рязанской области сегодня существует порядка 700 объектов и территорий, которые ждут инвесторов.

Кроме проектов, получающих инвестиции только от бизнеса, размещающегося в промышленных парках, в Рязанской области реализуют отдельные инвест-проекты. Недавно был введен в эксплуатацию современный элеватор в Ряжском районе, в Рыбновском — открылась молочная мегаферма, в Касимовском районе завершается строительство завода по производству извести ООО «ЭКО-Золопродукт Инвест».

Над проектом по производству шести видов препаратов, которые сейчас не выпускаются в России и которые крайне необходимы в диагностике и лечении онкологических заболеваний, приступают в Скопинском районе на фармацевтическом предприятии «Скопинфарм». Также был заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) между Рязанской областью и этой компанией. Он стал первым контрактом в стране, подписанным в формате СПИК 2.0. Общая стоимость проекта составляет 3,6 млрд рублей, будет создано более 140 новых рабочих мест.

«В целом развитие фармацевтической промышленности в регионе — одна из основных точек приложения наших усилий. На сегодняшний день общая стоимость портфеля инвестпроектов в фармацевтическом производстве превышает 20 млрд рублей», — отмечает Николай Любимов.

«Коммерсант» отметил, что для внешних инвестиций в регионе есть перспективная площадка с инфраструктурой аэропорта Протасово. Она находится близко от Рязани и одновременно к границам Московской области, имеет высокий транзитный потенциал, примыкание к федеральной трассе М5 «Урал». Аэропорт действующий и зарегистрирован в межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта в качестве посадочной площадки. Пока переговоры о его развитии в формате инвестпроекта еще идут, но власти области готовы предложить потенциальным инвесторам несколько качественных вариантов эффективного использования потенциала этой площадки. Проект аэропорта Протасово был презентован на международной конференции «Развитие аэропортов-2021» и вызвал там большой интерес.

«Мы уверены в выбранном пути, и практика подтверждает это. Шаг за шагом мы работаем над снижением возможных рисков инвесторов. Параллельно с этим создаем условия для развития внутреннего предпринимательства. Сильный бизнес — сильный регион», — уверен губернатор Рязанской области Николай Любимов.