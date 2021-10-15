Из российского паспорта убрали одну графу

Это решение приняли на круглом столе Совета Федерации

Из российского паспорта убрали одну графу. Об этом сообщил на круглом столе в Совете Федерации замначальника Главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков. Его слова передал Life .

Речь идет о графе «Личный код». В ведомстве аргументировали это тем, что необходимая система данных в России еще не создана, а графа с личным кодом не используется.

«Что касается предложений внести изменения в основной документ гражданина РФ — паспорт — уникальный идентификационный номер гражданина, хотелось бы отметить, что только в текущем году 15 июля постановлением правительства № 1205 были внесены изменения в 828-е постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из нашего паспорта гражданина РФ», — отметил Манаенков.

Графа «Личный код» расположена на второй странице над личной подписью. Она пока не используется, так как соответствующая система данных в России еще не создана. Однако иногда в эту графу иногда ставится печать Федеральной миграционной службы России для подтверждения гражданства РФ у несовершеннолетних.