Госавтоинспекция задержала водителя, который накопил 76 штрафов за два месяца

Нарушителя выявили с помощью СПО «Паутина», после чего его остановил экипаж ДПС.

В Рязанской области 30-летний водитель накопил 76 штрафов почти за два месяца. Подробности задержания нарушителя привела пресс-служба регионального УМВД.

Рязанец купил автомобиль Nissan Liberty и не поставил его на учет в установленный срок. При этом он также не уплатил транспортный налог, но начал пользоваться транспортным средством. За два неполных месяца он накопл 76 административных штрафа за превышение скорости. Общая сумма нарушений достигла более 38 тысяч рублей.

Нарушителя выявили с помощью СПО «Паутина», после чего его остановил экипаж ДПС.

Теперь мужчине грозит административный штраф, конфискация государственных регистрационных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства.