Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве 15-летнего подростка в Рязанском районе

Председатель
Напомним, 15-летний мальчик пропал 8 октября. 13 октября его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе под Рязанью. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой.
В настоящее время с задержанными выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.