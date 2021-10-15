Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве 15-летнего подростка в Рязанском районе

Напомним, тело 15-летнего мальчика нашли 13 октября с признаками насильственной смерти в лесополосе под Рязанью.

Председатель С. К. России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ С. К. Владимиру Никешкину доложить о проведенных следственный действиях и обстоятельствах убийства 15-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Напомним, 15-летний мальчик пропал 8 октября. 13 октября его тело нашли с признаками насильственной смерти в лесополосе под Рязанью. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой.

В настоящее время с задержанными выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.