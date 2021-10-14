В Ряжске задержали пьяную женщину-водителя на «ВАЗе»

Нарушительницу остановили вблизи дома № 77 по улице Свободы.

В Ряжске задержали нетрезвую женщину-водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Нарушительницу остановили вблизи дома № 77 по улице Свободы. Сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ» для проверки документов у водителя и обнаружили, что женщина пьяна. Это подтвердил алкотестер — результат показал 0,500 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Женщину отстранили от управления транспортным средством и составили на нее административные материалы.