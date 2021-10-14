В Рязанской области ожидается дождь и до +11 градусов

Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

В пятницу, 15 октября, в Рязанской области будет облачно. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью возможен дождь. Температура в это время суток составит +1…+6 градусов. Днем ожидается небольшой дождь, а столбик термометра покажет отметку +6…+11 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, при дожде возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Ранее рязанцам рассказали о погоде в выходные.